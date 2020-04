Mientras China busca reducir su dependencia de las métricas de impacto occidentales, los modelos de acceso abierto podrían aumentar su atractivo en los tiempos de la Covid-19

Making. P. As China Seeks to Reduce its Reliance on Traditional Impact Metrics, Open Access Models May Grow in Attractiveness In the times of the global Covid-19 crisis. Open Research Community Apr 09, 2020

A medida que China trata de reducir su dependencia de las métricas de impacto tradicionales, los modelos de acceso abierto podrían ser más atractivos. Durante estos tiempos de incertidumbre, confrontados ante una epidemia de dimensión planetaria, se está tomando conciencia del valor que tiene la Ciencia Abierta de cara a confrontar los grandes desafíos globales para acelerar la velocidad de la comunicación científica y por consiguiente para encontrar soluciones más rápidamente de manera colaborativa.

En los tiempos de la crisis mundial de Covid-19, se atribuye al acceso abierto la aceleración de la velocidad de los descubrimientos científicos y el ritmo de su difusión internacional. . Sin embargo, esto también puede contribuir a impulsar la adopción de modelos de acceso abierto por parte de los financiadores, como en China, y de las principales editoriales internacionales, por ejemplo, Elsevier.

En la China afectada por el coronavirus, una potencia en materia de investigación científica en expansión, se ha producido en los últimos meses un complejo cambio en la calidad de los trabajos académicos que publican los investigadores, ya que los Ministerios de Educación y de Ciencia y Tecnología de China tratan de restar importancia al Índice de Citas de la Ciencia (SCI) para las decisiones de financiación, promoción y contratación. Debido al posible sesgo del SCI a favor de las normas, instituciones y revistas occidentales, China pretende desarrollar sus propios índices para la evaluación de la calidad científica y el impacto de la investigación.

Si bien no es probable que este cambio afecte de manera significativa la posición internacional de las principales revistas académicas, como Nature y Science, las revistas con clasificaciones SCI bajas o medias tendrán que competir con las favorecidas por otros índices de impacto, ya que sus honorarios de publicación ya no serán financiados automáticamente por las instituciones científicas chinas. Si bien este cambio de política tiene por objeto principal promover la innovación científica y tecnológica y mejorar el atractivo de las revistas nacionales en China, también puede crear incidentalmente un terreno de juego más equitativo para las revistas de acceso abierto que tienden a lanzarse recientemente, utilizando mediciones alternativas del impacto y basándose en diversos modelos de financiación.

Por una parte, esto acelera aún más la adopción del acceso abierto en China y a nivel internacional, en particular durante la pandemia de Covid-19, en el curso de la cual los científicos chinos han estado compartiendo activamente sus conclusiones, informes y resultados con colegas de todo el mundo en materia de acceso abierto, por ejemplo, a través de preprints y mediante procedimientos de análisis racionalizados. Por otra parte, se ha demostrado que el acceso abierto es fundamental para el apoyo a las actividades de investigación de vanguardia, el desarrollo de aplicaciones y las innovaciones impulsadas por la ciencia en una amplia variedad de campos.

Por ello, una serie de importantes editoriales científicas, entre ellas Elsevier, han venido poniendo a disposición sus publicaciones y revistas relacionadas con el coronavirus en acceso abierto, por ejemplo, a través de las bases de datos PubMed Central y de la Organización Mundial de la Salud, durante la crisis de Covid-19. Sin embargo, los beneficios del acceso abierto no sólo se refieren a la innovación basada en la investigación o al bien público, por ejemplo para acelerar la investigación científica relacionada con la pandemia o el desarrollo de vacunas, sino también al rendimiento de las ganancias de múltiples editoriales.

Así pues, si bien Elsevier ha estado experimentando los efectos de la desaceleración de la actividad empresarial en los últimos meses, debido a los efectos de la crisis de Covid-19, sus ingresos por concepto de acceso abierto han seguido siendo relativamente importantes en el ejercicio económico de 2019. Aunque sólo alrededor del 25% de los ingresos de Elsevier en el sector de la publicación científica, técnica y médica se basa en modelos de acceso abierto, como los que implican el pago de derechos de autor, es probable que sus beneficios, como los destinados a las actividades de respuesta a pandemias, impulsen su ulterior crecimiento.