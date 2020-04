Libros de acceso abierto en las bibliotecas académicas: ¿Cómo podemos adaptar los flujos de trabajo y la gestión de costes a un panorama de comunicaciones de acceso abierto?

Ampliar imagen

Open Access Books in Academic Libraries: How Can We Adapt Workflows & Cost Management to an Open Scholarly Communications Landscape? LIBER, 2019

Es un momento emocionante para los que trabajan con la publicación de libros académicos. El tema de los libros de libre acceso (OA) se está debatiendo ampliamente en muchos talleres y conferencias, y cada vez se reconoce más que los formatos de producción académica más allá de los artículos de las revistas académicas deben incluirse al debatir las políticas, la financiación y los flujos de trabajo del Acceso Abierto

Aprovechando este impulso, el Grupo de Trabajo sobre Acceso Abierto de LIBER celebró un curso práctico en LIBER 2019 sobre el tema de los libros de la OA en las bibliotecas. Dos preguntas fueron el centro de la sesión:

¿Cómo determinamos cómo trabajan actualmente las bibliotecas con los libros de la OA?

¿Qué se puede hacer para ayudar a las bibliotecas a poner a disposición más libros de la OA, y para elevar el perfil de estos libros?

El taller fue facilitado por Frank Manista (JISC), Olaf Siegert (ZBW) y Sofie Wennström (Stockholm University Press). El orador principal fue Eelco Ferwerda (DOAB/OAPEN).

Los puntos principales del taller se presentan en este post.

La OA conduce a la innovación en la publicación de libros, especialmente en lo que respecta a nuevas colaboraciones y nuevas infraestructuras y servicios;

La transición a la OA acaba de comenzar – 16.700 libros de OA listados en el DOAB y creciendo;

Se están desarrollando nuevos modelos de negocio;

Los autores parecen apoyar la idea de que todos los futuros libros académicos deberían ser de OA, pero ofrecer opciones en formato impreso sigue siendo importante para los lectores;

Los desafíos incluyen la infraestructura para los metadatos sobre los libros de OA, como el uso de DOI para facilitar el seguimiento y la interoperabilidad entre los sistemas;

Las comunidades deben apoyar la bibliodiversidad y permitir múltiples formatos y otras innovaciones en la publicación;

Las bibliotecas tienen un papel clave en la transición hacia el OA!

Ways for Libraries to Support OA Books

Presentado por Olaf Siegert (descargar diapositivas)

En consonancia con el objetivo del taller de trazar un mapa de lo que pueden hacer las bibliotecas para acelerar la transición a la OA en lo que respecta a las obras académicas en formato de libro, Olaf Siegert presentó un panorama general de tres esferas relacionadas con las estructuras o los flujos de trabajo comunes de las bibliotecas.

Desarrollo de colecciones : Hacer que los libros de la OA formen parte de los flujos de trabajo habituales de adquisición de las bibliotecas; indexar los títulos pertinentes en los catálogos de las bibliotecas y los sistemas de descubrimiento para garantizar que los usuarios finales puedan encontrarlos.

: Hacer que los libros de la OA formen parte de los flujos de trabajo habituales de adquisición de las bibliotecas; indexar los títulos pertinentes en los catálogos de las bibliotecas y los sistemas de descubrimiento para garantizar que los usuarios finales puedan encontrarlos. Servicios de publicación : Asegurar que la política de OA incluya libros y que la biblioteca pueda albergar una editorial o alojar libros en el repositorio institucional; proporcionar financiación para la producción de libros de OA; apoyar a los autores que toman decisiones para publicar abiertamente.

: Asegurar que la política de OA incluya libros y que la biblioteca pueda albergar una editorial o alojar libros en el repositorio institucional; proporcionar financiación para la producción de libros de OA; apoyar a los autores que toman decisiones para publicar abiertamente. Desarrollo organizativo y del personal: Ofrecer oportunidades para que el personal desarrolle aptitudes relacionadas con la publicación, los derechos de autor, los modelos empresariales de OA y las normas de metadatos; asegurar que la administración de la biblioteca tome la iniciativa en la transición; integrar los flujos de trabajo con otros servicios.

Resumen de los resultados de la encuesta de la biblioteca

Presentado por Sofie Wennström (descargar diapositivas)

Para más información sobre el estudio, ver este informe detallado.

En general, las respuestas indicaron que las bibliotecas no siempre disponen de los recursos necesarios para llevar a cabo una operación de publicación por sí mismas debido, por ejemplo, a limitaciones presupuestarias o a la escasez de personal. No obstante:

el 83% de los encuestados distribuyen libros de la OA a través de un depósito;

el 81% incluye los libros de la OA en servicios de descubrimiento o en catálogos;

El 60% contribuye a iniciativas o servicios compartidos de OA.

El 29% de las organizaciones gestiona fondos para los libros de OA;

El 25% de las bibliotecas que respondieron ya publica libros de OA, el 15% planea hacerlo y el 42% ve esto como una actividad relevante para las bibliotecas;

El 24% proporciona fondos a las bibliotecas para pagar los libros de OA que se produzcan.

Buenos ejemplos de actividades realizadas en las bibliotecas

Las editoriales universitarias que envían metadatos sobre libros publicados a DOAB, OAPEN & BASE (ejemplo: Prensa Universitaria de Estocolmo)

Bibliotecas que proporcionan financiación para libros de OA, a las que los autores pueden solicitarla (ejemplo: Universidad de Reading)

Colaboración entre organizaciones para añadir escala a las actividades de publicación (ejemplo: White Rose University Press)

Ampliación del depósito para incluir libros de OA (incluida la creación de conciencia para el servicio). (varias bibliotecas hacen esto)

Organizar desayunos o almuerzos para mostrar el apoyo de la OA a los investigadores (ejemplo: Universidad de Södertörn)

Incluir los libros de la OA en los servicios de descubrimiento y los catálogos (ejemplos: Universidad de Exeter, Universidad Técnica de Dublín, Centro de Información de Economía ZBW Leibniz, RCSI, Universidad de Toulouse, Agencia Nacional de Bibliografía de Francia)

Lista de deseos de futuras actividades para las bibliotecas

Crear directrices compartidas para los requisitos de metadatos de los libros de la OA;

Obtener la aceptación de la administración de la universidad (financiación para desarrollar sistemas y servicios);

Trabajar más en el desarrollo de habilidades para los bibliotecarios (a nivel organizacional e individual);

Trazar un mapa de la infraestructura necesaria para las bibliotecas;

Encontrar una forma sencilla de trabajar con metadatos en movimiento entre sistemas, más interoperabilidad;

Determinar cuándo y dónde se toman las decisiones para adquirir literatura de OA;

Crear un registro mundial de libros de OA.

Lecturas adicionales sugeridas

