Una guía para integrar la empleabilidad en las instituciones de educación superior: el modelo de empleabilidad de la Commonwealth of Learning

Mohee, Romeela. A Guide to Integrating Employability in Higher Education Institutions: The Commonwealth of Learning’s Employability Model. London: Commonwealth of Learning, 2019

Texto completo

Una guía para integrar la empleabilidad en las instituciones de educación superior está diseñada para apoyar la implementación del modelo de empleabilidad de la Commonwealth of Learning en las instituciones de educación superior. La guía ayuda a las instituciones de educación superior a desarrollar estrategias y equipos de empleabilidad para considerar cuidadosamente cómo diversas prácticas, a lo largo de la carrera académica, pueden ayudar a los estudiantes a desarrollar rasgos y características de empleabilidad valiosas, transferibles y útiles.