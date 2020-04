Pautas para la evaluación en línea para educadores

vd Westhuizen, Duan. Guidelines for Online Assessment for Educators. London: Commonwealth of Learning, 2019

Este trabajo comienza con una breve descripción de la educación en los países en desarrollo, para contextualizar el uso de las directrices. Aunque este documento pretende ser una herramienta práctica, es necesario incluir algunos análisis teóricos del concepto de evaluación en línea. Esto se proporciona en las Secciones 3 y 4, junto con la identificación y descripción de técnicas relevantes de evaluación en línea. La Sección 5 presenta diez principios para la evaluación en línea; Estos fueron el foco central de este trabajo. Finalmente, se identifican y describen brevemente algunas herramientas que pueden ser útiles para maestros y educadores. La Sección 6 hace referencia a los sistemas de gestión del aprendizaje y la evaluación en línea, mientras que la Sección 7 cubre otros recursos de evaluación en línea.