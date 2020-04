Infraestructura, políticas públicas y el desafío de los Big Data

Sosa Escudero, Walter. Infrastructure, Public Policy and the Challenge of Big Data. IBD, 2020

Texto completo

En este artículo se analizan las posibilidades de utilizar datos masivos y estrategias de aprendizaje automático para mejorar la prestación de servicios públicos en muchas dimensiones, entre ellas un mejor acceso o calidad y la reducción de costos. Se presentan varios ejemplos para el caso del agua, la electricidad y el transporte. En la nota también se destacan los retos a los que se enfrenta el sector de la infraestructura y, en general, el sector público en relación con las posibilidades y limitaciones de los big data.