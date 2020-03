¿Qué documentos citaron qué tweets? Un análisis empírico basado en datos de Scopus

Haunschild, R. ; Bornmann, R. Which papers cited which tweets? An empirical analysis based on Scopus data. ArXiv, 2020

Muchos estudios altmetria analizan qué documentos se mencionaron con qué frecuencia en fuentes específicas de altmetrics. Para estudiar la potencial relevancia política de los tweets desde otra perspectiva, se investigó qué tweets fueron citados en los documentos. Si se citan muchos tweets en publicaciones, esto podría demostrar que los tweets tienen contenido sustancial y útil. En general, un número bastante bajo de tweets (n = 5506) fueron citados por menos de 3000 artículos. La mayoría de los tweets no parecen ser citados debido a la influencia cognitiva que podrían haber tenido en los estudios; más bien eran objetos de estudio. La mayoría de los documentos que citan tweets son de las áreas temáticas de Ciencias Sociales, Artes y Humanidades e Informática. La mayoría de los artículos citaban solo un tweet. Se encontraron hasta 55 tweets citados en un solo artículo. Esta investigación en curso no admite una alta relevancia de los tweets. Sin embargo, un análisis de contenido de los tweets y / o documentos podría llevar a una conclusión más detallada.