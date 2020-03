La evolución de los indicadores de impacto: de la bibliometría a la altimetría

Williams, Catherine ; Padula, Danielle. The Evolution of Impact Indicators: From bibliometrics to altmetrics. Scholastica, 2020

Texto completo

El auge del movimiento de acceso abierto y los avances en los flujos de trabajo de la publicación digital están creando más oportunidades que nunca para que la erudición tenga un impacto tanto dentro como fuera del ámbito académico. A medida que la investigación se mueve en línea y las referencias a la erudición divergen de los confines de las citas bibliométricas, muchos académicos y editores de revistas han comenzado a buscar nuevos indicadores de impacto para captar mejor estos comportamientos cambiantes. La altmetría ha surgido como un indicador alternativo que puede ofrecer a los investigadores y a los editores de revistas un panorama más holístico del alcance y la utilidad de sus publicaciones.

Este libro analiza la evolución del impacto desde el punto de vista de los académicos y las revistas, y cómo la altmetría encaja en el contexto. Ya sea usted editor o autor, este libro proporciona casos de uso en la vida real para ayuda a comenzar a rastrear los indicadores de impacto de la altmetría para las publicaciones.

En este libro encontrarás: