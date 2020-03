La riqueza de las redes: cómo la producción social transforma los mercados y la libertad

Benkler, Yochai. The wealth of networks : how social production transforms markets and freedom. New Haven [Conn.] : Yale University Press, [2006]

Introducción: un momento de oportunidad y desafío — La economía de la información en red — Algunos fundamentos económicos de la producción e innovación de la información — Producción e intercambio entre pares — La economía de la producción social — La economía política de la propiedad y los bienes comunes — La libertad individual: autonomía, información y ley — Libertad política parte 1: El problema de los medios de comunicación — Libertad política parte 2: la emergencia de la esfera pública en red — Libertad cultural: una cultura a la vez plástica y crítica — Justicia y desarrollo — Lazos sociales: trabajar en red juntos — Políticas de libertad en un momento de transformación — La batalla sobre la ecología institucional del entorno digital — Conclusión: lo que está en juego de la ley y la política de la información.