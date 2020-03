El Cyborg: Un tratado sobre el hombre artificial.

Caronia, Antonio, “The Cyborg : A Treatise on the Artificial Man” meson press repository, 2020

Nacido en las páginas de los cómics de ciencia ficción en los años 20 y 30, el ciborg vive en la imaginación popular. Como héroe de la epopeya ciberpunk, en su breve pero intensa historia, el ciborg ha seguido y anticipado la relación y el conflicto entre el hombre y la máquina. En la era postfordista de los medios digitales en red, el ciborg se despliega en la difusión de múltiples cuerpos: en Internet, en el cambio de identidad individual, en la nueva agregación colectiva conectada por software. Es un puente entre la virtualidad y la concreción, la posibilidad y la necesidad. El ciborg se convierte así en un campo de conflicto social, una de las nuevas figuras en las que se encarna la perspectiva biopolítica.