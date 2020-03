Musica y Palabras 7. Viviendo en la era pop 2020/03/21

Música y Palabras 7. Viviendo en la era pop 2020/03/21 https://www.ivoox.com/musica-palabras-7-viviendo-era_md_49167833_wp_1.mp3 Ir a descargar

TEMAS

1. John Anderson & Vangelis – Deborah – Pessoa Presagio

2. Aga Zayan – Day Dream + Oliverio Girondo

3. Bill Carrothers – . In the wee small hours + Enamorarse 4. Karmelo Iribarren

5. Chet Baker & Stan Getz – Autumn in new york – Bukowaki – Musica

6. Elvis – Crying In The Chapel – Gloria Fuertes

7. Emilly Remler- Gwendolyn. La Biblioteca Dixon Acosta

8. Fleetwood Mac – Never going back again – Dernando Valverde

9. Focus – Sylvia (Fovus). HenrichHeiner

10. Inmaculate fools – Karmelo C. Iribarren

11. Joe Jackson – Is You Is Or Is You Ain’t Ma Baby – Gato. Cortazar

13. Malikian Jorge Grundman-Largo. Cernuida. tu justificas mi existencia

14. Nawja Ninri – -I’ll Wait For Us – Dolina. Cronica del Angel

15. Nina Simone – Four Women on One Man – Goethe Todos los dias