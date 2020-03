Disinformation and ‘fake news’: Final Report. London: House of Commons, 2019

Este informe final sobre desinformación y ‘noticias falsas’ repite una serie de recomendaciones del informe provisional publicado el verano pasado. El Comité pide al Gobierno que reconsidere una serie de recomendaciones a las que no respondió y que incluya propuestas concretas de acción en su próximo Libro Blanco sobre los daños en Internet.

El informe repite una recomendación del informe provisional de que se establezcan responsabilidades legales claras para que las empresas de tecnología actúen contra el contenido perjudicial o ilegal de sus sitios, y el informe pide un código de ética obligatorio que defina lo que constituye un contenido perjudicial. Un regulador independiente debería encargarse de vigilar a las empresas tecnológicas, respaldado por poderes estatutarios para iniciar acciones legales contra las empresas que infrinjan el código.

Las empresas que no cumplan con sus obligaciones en materia de contenido nocivo o ilegal se enfrentarán a fuertes multas. Los diputados concluyen: “Las empresas de medios sociales no pueden esconderse detrás de la afirmación de ser meramente una ‘plataforma’ y mantener que no tienen ninguna responsabilidad propia en la regulación del contenido de sus sitios”.

La recomendación del informe coincide con las recientes declaraciones de los ministros que indican que el Gobierno está dispuesto a regular las empresas de medios de comunicación social tras la muerte de la adolescente Molly Russell. El Comité espera ver recomendaciones firmes para la legislación en el Libro Blanco para crear un sistema de regulación para el contenido en línea que sea tan efectivo como el de los contenidos fuera de línea.

Reitera su recomendación de que la nueva regulación independiente se financie mediante un impuesto a las empresas de tecnología que operan en el Reino Unido.