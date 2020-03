Foto-Objetos: sobre la materialidad de las fotografías y los archivos fotográficos

Julia, B., C. Costanza, et al. (2019). [e-Book] Photo-Objects: On the Materiality of Photographs and Photo Archives, Open Edition, 2019.

Las fotografías no son simplemente imágenes sino también objetos tridimensionales con forma histórica. Tienen una presencia física, llevan rastros de manipulación y uso, y circulan en las redes sociales, políticas e institucionales. Más allá de su contenido visual, se reconocen cada vez más como “actores” materiales, que no sólo representan de manera indexada los objetos que representan, sino que también desempeñan un papel crucial en los procesos de creación de conocimientos dentro de las prácticas científicas. Esto tiene una dimensión histórica: la mayoría de las disciplinas científicas adoptaron rápidamente la fotografía como un importante instrumento de investigación. Las diversas calidades materiales de las fotografías permitieron así ciertos tipos de usos en esas disciplinas. Se fundaron archivos fotográficos especializados como interfaces de la tecnología y la ciencia y como laboratorios para el pensamiento científico. En este libro se destacan algunos enfoques recientes de los foto-objetos y los archivos fotográficos como partes de un sistema dinámico y material de conocimiento. Tomando como premisa la materialidad fotográfica, analiza el potencial epistemológico de las fotografías analógicas y digitales y de los archivos fotográficos en las humanidades y las ciencias. Las cuestiones abarcan desde la circulación y distribución de las fotografías, la construcción de métodos disciplinarios mediante el manejo y la utilización de las fotografías, la formación y transformación de un canon mediante la fotografía y las respectivas jerarquías de valor, hasta la ordenación, clasificación y procesos de trabajo en los archivos fotográficos y otras instituciones. La serie Estudios de la Biblioteca de Investigación Max Planck para la Historia y el Desarrollo del Conocimiento está dedicada a temas clave de la historia y el desarrollo del conocimiento. Reúne perspectivas de diferentes campos y combina la investigación empírica basada en fuentes con enfoques teóricos. Los estudios suelen presentar volúmenes de grupos de trabajo en colaboración con enfoques integradores de la investigación. Los volúmenes están disponibles tanto en forma de libros impresos a pedido como de publicaciones de acceso abierto.