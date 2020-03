Cómo las Bibliotecas de las Cosas luchan contra el cambio climático, unen a las comunidades y aumentan la capacidad de resilencia

Libraries of Things (LoT)

La Biblioteca de las Cosas describe colecciones de cosas que no son libros que se prestan como libros, sin costo alguno. Una biblioteca de cosas puede prestar aparatos de cocina, herramientas, equipos de jardinería y semillas, electrónica, juguetes y juegos, arte,kits de ciencia, suministros de artesanía, instrumentos musicales, equipos recreativos, y más. Estos nuevos tipos de colecciones de préstamo varían mucho, pero van mucho más allá de los libros, revistas y medios de comunicación que han sido el foco principal de las colecciones de la biblioteca en el pasado.

Una Biblioteca de las Cosas (LoT) o una bibliotecas de herramientas específicamente es como una biblioteca normal, en la que además de sacar libros, puedes sacar herramientas para jardinería, plomería, carpintería u otros proyectos a bajo costo o, en algunos casos, sin costo alguno. Ahora hay muchas en todo el mundo. La gente está compartiendo casi todo lo que puedas imaginar. Son un gran ejemplo de lo que en compartir se refiere como la economía social o sostenible, con lo que nos referimos a un compartir basado en principios y plataformas que son equitativos, y no se dan relaciones de explotación.

Tipos de colecciones

Artes y artesanía

Electrónica y tecnología

Instrumentos musicales

Equipo de cocina

Jardinería y bibliotecas de semillas

Recreación

La ciencia y el creador

Herramientas

Juguetes

El movimiento de la Biblioteca de las Cosas es una tendencia creciente en las bibliotecas públicas, universitarias y especiales de muchos países. También existen organizaciones independientes fuera de las bibliotecas que ofrecen servicios de préstamo, como bibliotecas de herramientas, ludotecas, centros de intercambio comunitario, organizaciones independientes sin fines de lucro e iniciativas individuales.

Las bibliotecas de las cosas se han hecho populares en los últimos años, ayudadas por nuevas y asequibles plataformas de software de LoT como myTurn y evangelistas como Gene Homicki (co-fundador y CEO de myTurn). MyTurn ha sido un patrocinador de Shareable durante muchos año e incluye más de 400 bibliotecas de este tipo en todo el mundo. MyTurn es una empresa impulsada por la misión que tiene como lema la “reutilización radical” y el intercambio para aumentar el acceso asequible a los productos, al tiempo que reduce el consumo y el desperdicio de esos mismos recursos. Específicamente, ofrece una plataforma basada en la nube para ayudar a las organizaciones a rastrear, alquilar y compartir herramientas, equipos o cualquier recurso duradero. Las instituciones educativas están utilizando MyTurn para gestionar el préstamo de bicicletas y el intercambio de equipos tanto en el campus como entre campus. También lo utilizan empresas privadas cuando necesitan equipos y no desean invertir tanto dinero en los mismos. Los productos duraderos y reparables que se gestionan con myTurn suelen utilizarse entre un mil y un diez mil por ciento (de 10 a 100 veces más) en comparación con la propiedad individual. Reutilizar y compartir los productos, en lugar de comprarlos nuevos, puede reducir las emisiones de GEI hasta en un 99%, según un informe reciente del Panel de Recursos de la ONU.



El movimiento de la Biblioteca de las Cosas comenzó con las bibliotecas de herramientas. La que se cree que es la primera biblioteca de herramientas ha estado en funcionamiento desde 1943 en la Biblioteca Pública de Grosse Point, Michigan. Había por lo menos un par de docenas de bibliotecas de herramientas en la década de 1970, pero muchas cerraron debido a una combinación de dificultades para operar manualmente (sin soluciones tecnológicas), el auge de la cultura de consumo, la “terapia de venta al por menor”, y la disponibilidad de productos baratos a menudo hechos en el extranjero en lugares sin los mismos requisitos ambientales o laborales que tienen aquí en los Estados Unidos. La necesidad de la comunidad y la alegría de trabajar con herramientas y productos duraderos y de alta calidad no desapareció por completo, pero pareció olvidarse por un tiempo.

A mediados de la década de 2000, sólo unas pocas de las bibliotecas de herramientas originales seguían funcionando, pero ayudarían a inspirar un nuevo movimiento de Bibliotecas de Cosas, que hoy en día se está expandiendo por todo el mundo. En 2008-2009, dos cosas se combinaron para inspirar este movimiento. Primero, la crisis financiera mundial dejó a millones de personas sin trabajo, por lo que no podían permitirse el mantenimiento de sus hogares o iniciar nuevos negocios. En segundo lugar, el aumento del desarrollo de software basado en la nube y otras tecnologías de consumo que estaban bajando de costo hizo más factible la creación de las bibliotecas de las cosas.

Con tanta gente sin trabajo o desempleada durante la crisis financiera, el cambio a un acceso asequible en lugar de tener que comprarlo todo uno mismo comenzó a tener sentido para más y más personas. Lo que ha sido sorprendente es que, incluso con una economía mucho más fuerte para muchas personas, el crecimiento y el entusiasmo en torno a las Bibliotecas de las Cosas sigue estando muy presente. Cada día estamos viendo un número creciente de organizaciones sin fines de lucro, empresarios y, más recientemente, bibliotecas públicas que se unen al movimiento LoT

El objetivo es ayudar a que muchos de los artículos que acumulaban polvo en los garajes, armarios y áticos de la gente se utilizaran de forma productiva, además cuando se ayuda a la a la gente a reutilizar los recursos, las bibliotecas de herramientas favorecen la capacidad de construir comunidades.

Iniciar un proyecto de biblioteca de las cosas es relativamente sencillo y asequible para cualquier biblioteca, en principio simplemente deberemos tener un armario o estantería para ubicar los objetos, añadirlos al catálogo de la biblioteca, ponerlos un código de barras y prestarlos como si fueran libros, tal como hacemos con los ordenadores. Muy buena parte de los objetos que alberga una biblioteca de herramientas se reúnen mediante donaciones de los propios usuarios, asociándose con otras organizaciones o por medio de compra de algunos de ellos.

Son muchas las razones por las que las Bibliotecas de Cosas funcionan tan bien y tienen sentido. En primer lugar, proporcionan un lugar seguro y fiable para recoger y dejar objetos. No hay necesidad de organizar dos intercambios con alguien que probablemente no conoces. En segundo lugar, la mayoría acepta donaciones de productos, lo que aumenta el sentido de propiedad de los participantes y pone en línea simultáneamente la oferta y la demanda al mismo tiempo. Y lo más importante, proporcionan servicios que favorecen las relaciones cara a cara que crean comunidades más vibrantes.

Una de las grandes ventajas de las Bibliotecas de Cosas y las bibliotecas de herramientas es que unen a la gente. Son un gran punto de encuentro intergeneracional donde las personas mayores con habilidades de carpintería, metalurgia y reparación pueden compartir esas habilidades con las generaciones más jóvenes. Esto se ha hecho evidente en la popularidad de los encuentros de reparación y eventos en las bibliotecas de herramientas. Los cafés de reparación y los eventos de reparación reúnen a la gente para arreglar artículos.

Según una investigación que se publicará próximamente, la mayoría de la gente pide prestado artículos de las Bibliotecas de Objetos al menos de seis a diez veces al año, y los usuarios más prolíficos piden prestados 50 o más artículos. El número y la variedad de artículos disponibles, la conveniencia de los horarios y los lugares y la demografía de una zona influyen en la utilización.

Oto aspecto positivo es que aumenta el espíritu empresarial, el desarrollo económico y la innovación social se está produciendo tanto mediante el uso de productos disponibles en bibliotecas de herramientas, como en la creación de nuevas empresas de economía circular y de reparto. Además.proporcionaron las herramientas y el aprendizaje necesario para ayudar a estos individuos a crear productos de valor añadido a partir de materiales locales recuperados, lo que incide en la revitalización urbana y creación de empleo.

Además, las bibliotecas de herramientas pueden desempeñar un papel muy importante en la resiliencia climática y en ayudar a las comunidades a recuperarse después de una crisis o una catástrofe. Las herramientas, las habilidades y la comunidad que apoyan una biblioteca de herramientas pueden ser ingredientes esenciales para una respuesta rápida y la reconstrucción.

Un último beneficio importante, y a menudo pasado por alto, de las Bibliotecas de las Cosas y otros servicios de intercambio de productos es el gran papel que pueden desempeñar en la reducción de emisiones y atenuación del cambio climático. Según investigaciones recientes de grupos de Europa y C40 Cities, el consumo de productos de consumo es el sector de la economía tiene uno de los impactos ambientales más altos, si no el mayor, cuando se tiene en cuenta la extracción de recursos, la fabricación y las cadenas de suministro mundiales, el transporte, el almacenamiento, el uso y la eventual eliminación de los productos.

Las bibliotecas públicas, creadoras de la “verdadera” economía del intercambio, ofrecen cada vez más Bibliotecas de Cosas. Por ejemplo, la Biblioteca Pública de Sacramento, entre otras, ofrece Bibliotecas de Cosas completas y muchas más ofrecen al menos colecciones especiales más pequeñas.

Algunas bibliotecas que ofrecen este servicio en el mundo

Biografía:

