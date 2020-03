Reporteros sin Fronteras (RSF) abre ‘La biblioteca no censurada’ en Minecraft para ofrecer libros prohibidos en algunos países

RSF opens “The Uncensored Library” – The digital home of Press Freedom within a global computer game. RSF, 2020

Ver original

En muchos países, la información libre es de difícil acceso. Los blogs, periódicos y sitios web están censurados. Los periodistas son arrestados y deben temer por sus vidas.

Tal censura conlleva que muchos jóvenes crezcan en sistemas que casi no tienen acceso a la prensa independiente. Sus opiniones se están fuertemente manipuladas por las campañas gubernamentales de desinformación.

Aunque los jóvenes en esos países tienen diferentes opiniones que aquellos que viven en países democráticos, en un mundo globalizado hacen lo que hacen los jóvenes de todo el mundo: jugar videojuegos. Minecraft es uno de los favoritos: uno de los juegos de ordeordenado más exitosos del mundo, con más de 145 millones de jugadores activos cada mes. Aquí las comunidades pueden construir mundos enteros a partir de bloques, experimentar la libertad de un mundo abierto. Su modo creativo a menudo se describe como el “Lego digital”. En estos países, donde los sitios web, los blogs y la prensa libre en general están estrictamente limitados, Minecraft aún es accesible para todos.

Reporteros sin Fronteras (RSF) utilizó esta puerta trasera para construir “La biblioteca sin censura”: una biblioteca que ahora es accesible en un servidor abierto para jugadores de Minecraft en todo el mundo. La biblioteca está llena de libros que contienen artículos censurados en su país de origen. Estos artículos ahora están disponibles nuevamente dentro de Minecraft ocultos de la tecnología de vigilancia del gobierno dentro de un juego de computadora. Todos los usuarios del servidor pueden leer los libros, pero su contenido no puede modificarse. La biblioteca está creciendo, con más y más libros que se agregan para superar la censura.