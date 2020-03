Los fundamentos del descubrimiento: Informe sobre la evaluación de los efectos del programa de catalogación de colecciones ocultas, 2008-2019

The Foundations of Discovery: A Report on the Assessment of the Impacts of the Cataloging Hidden Collections Program, 2008–2019. ouncil on Library and Information Resources (CLIR), September 2019

De 2008 a 2014, el CLIR administró el programa de Catalogación de Colecciones y Archivos Especiales Ocultos, que concedió fondos para catalogar colecciones “ocultas” de alto valor académico. Con el generoso apoyo de la Fundación Andrew W. Mellon, el programa otorgó más de 27,4 millones de dólares a instituciones académicas, de patrimonio cultural y otras instituciones coleccionistas.

Este informe describe los métodos y hallazgos del análisis, incluyendo los resultados de la catalogación, así como el impacto en la contratación, las políticas y procedimientos, las herramientas de comunicación, y la investigación y la divulgación.