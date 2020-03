El cambiante panorama de la biblioteca y los servicios de información

Richard Holmgren and Gene Spencer. The Changing Landscape of Library and Information Services: What Presidents, Provosts, and Finance Officers Need to Know. Council on Library and Information Resources (CLIR), September 2014

Texto completo

Las tecnologías y servicios digitales en rápida evolución están influyendo profundamente en el modelo financiero que sostiene a muchos colegios y universidades. Es poco probable que prosperen las instituciones que se basan únicamente en soluciones tradicionales para hacer frente a los crecientes desafíos del modelo comercial de la educación superior. Los colegios y universidades deben identificar y aprovechar las nuevas oportunidades a la luz de los nuevos desafíos financieros.