Bibliotecas y sostenibilidad en el Día Mundial de la Tierra

By the Numbers: Libraries and Sustainability Stats to mark 50 years of Earth Day By Alison Marcotte | American Libraries March 2, 2020

El Día de la Tierra se celebra el 22 de abril.

1

Hace un año la Asociación Americana de Bibliotecas (ALA) añadió la sostenibilidad como un valor central de la bibliotecología. En la Reunión de Invierno de 2019 en Seattle, el Consejo de la ALA se comprometió con el marco de la triple línea para la sostenibilidad: comprometiendose con prácticas que son ambientalmente sanas, económicamente viables y socialmente equitativas.

50

Número de años que se ha celebrado el Día de la Tierra -ampliamente reconocido como el lanzamiento del movimiento ambiental moderno. La Mesa Redonda sobre Sostenibilidad de la ALA promoverá 50 medidas que las bibliotecas pueden adoptar para celebrar el Día de la Tierra en 2020.

3

Número de bibliotecas públicas que han sido certificadas hasta ahora en el marco del Programa de Certificación de Bibliotecas Sostenibles de la Asociación de Bibliotecas de Nueva York. La Biblioteca Conmemorativa Lindenhurst, la Biblioteca Pública de Saratoga Springs y la Biblioteca Gratuita Hendrick Hudson en Montrose terminaron el programa, el año pasado.

1.2 billones de dólares

Cantidad que los edificios con certificación LEED que ahorraron en costos de energía entre 2015 a 2018, según el Consejo de Edificios Ecológicos de los Estados Unidos. Los edificios LEED también ahorraron 715 millones de dólares adicionales en costos de mantenimiento y 54 millones de dólares en ahorro de desechos.

92.5%

Porcentaje de productos de limpieza utilizados en la Biblioteca Presidencial de Clinton que son respetuosos con el medio ambiente. La biblioteca de Little Rock, Arkansas, tiene una certificación LEED de nivel platino. Cuando abrió sus puertas en 2004, se convirtió en la primera biblioteca presidencial de EE.UU. certificada por LEED y en el primer edificio certificado por LEED en el estado.

470

Número de paneles solares en el techo de la Biblioteca McMillan Memorial en Wisconsin Rapids, Wisconsin. Los paneles producen anualmente suficiente electricidad para alimentar 25 hogares.

80%

Porcentaje en el que Santa Cruz, California, se propone reducir sus emisiones de gases de efecto invernadero en toda la comunidad para 2050 (en comparación con los niveles de 1990). Este año se invitó a los clientes de la Biblioteca Pública de Santa Cruz, situada en el centro de la ciudad, a conocer los planes de gestión de las inundaciones, la erosión y la costa de la ciudad a través de una experiencia de realidad virtual.

11,2 millones de toneladas

Cantidad de textiles enviados a los vertederos en 2017, según la Agencia de Protección Ambiental de los Estados Unidos.

1.200

Número de artículos intercambiados en el intercambio de ropa de la Biblioteca Pública de Burlington (Iowa) en 2018.

2,7 millones de dólares

Cantidad de fondos de la Comisión de Energía de California que se destinaron a la modernización de la eficiencia energética en tres sucursales de la Biblioteca Pública de San Diego. Como parte de un proyecto estatal destinado a luchar contra el cambio climático, las localidades de Point Loma, Serra Mesa-Kearney Mesa y Valencia Park/Malcolm X fueron equipadas con paneles solares, controles de temperatura y monitores de reducción de iluminación el año pasado.