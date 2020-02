“¿Quién paga? Comparación de modelos de reparto de costos para un entorno de publicación de acceso abierto de oro

Bruns, Andre ; Rimmert, Christine ;

Taubert, Niels. “Who Pays? Comparing Cost Sharing Models for a Gold Open Access Publication Environment” This work was supported by the Deutsche Forschungsgemeinschaft (DFG) [grant number WI 3919/1-1]. .

Texto completo

El artículo se centra en los posibles efectos financieros de la transformación hacia una publicación de acceso abierto Gold basada en los cargos por procesamiento de artículos y estudia un aspecto que hasta ahora se ha pasado por alto: ¿Los posibles modelos de reparto de costos conducen a los mismos gastos generales o generan en diferentes cargas financieras para las instituciones de investigación involucradas? Toma como punto de partida el estado actual de la publicación de OA Gold, desarrolla cinco posibles modelos de atribución de costos basados en diferentes roles de autor, número de autores y combinaciones de autor-dirección.

El análisis de los efectos distributivos de la aplicación de los diferentes modelos muestra que todos los modelos dan lugar a gastos similares para la inmensa mayoría de las instituciones. No obstante, hay algunas instituciones de investigación en las que la diferencia entre el modelo más caro y el menos caro da como resultado una cantidad considerable de dinero.

Dado que el cálculo del modelo sólo tiene en cuenta las publicaciones que son de acceso abierto y en las que todos los autores proceden de Alemania, es probable que los diferentes modelos de reparto de costos se conviertan en un problema en el debate sobre cómo asumir una posible transformación a gran escala hacia el acceso abierto basado en las tasas de publicación.