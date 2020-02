Educación en materia de medios de comunicación: Una solución legislativa para apoyar el aprendizaje y la ciudadanía digital en las escuelas públicas

Creating Access to Digital Citizenship and Media Literacy Education: A legislative solution to support digital learning in public schools. Common Sense, 2017

La alfabetización mediática es la capacidad de acceder, analizar, evaluar, desarrollar, producir e interpretar los medios de comunicación, y abarca las habilidades fundamentales que conducen a la ciudadanía digital. La educación sobre ciudadanía digital y alfabetización mediática proporciona habilidades de tecnología digital esenciales para el éxito en el siglo XXI.