Los niños son los mayores usuarios de las bibliotecas públicas irlandesas

Our Public Libraries 2022 – Inspiring, Connecting and Empowering Communities. Dublin: Government of Ireland, 2020

Texto completo

Todos menos dos de los 20 títulos más prestados de las bibliotecas irlandesas del año pasado fueron libros para niños, según las nuevas cifras obtenidas de la Agencia de Administración del Gobierno Local.

El título más popular entre los lectores durante 2019 fue “Double Down”, el undécimo libro de la exitosa serie “Diary of a Wimpy Kid” del autor estadounidense Jeff Kinney.

Las últimas cifras disponibles muestran que hay casi 755.000 usuarios de la biblioteca en la Irlanda con aproximadamente 14 millones de artículos prestados cada año.

El número promedio de visitas a la biblioteca por cabeza es de 3.58 por año, y las bibliotecas en Cork City tienen el promedio más alto con 6 y Louth el más bajo con 2.