El organismo de financiación del Reino Unido, propone un requisito de acceso abierto para las monografías a partir de 2024

El organismo de financiación del Reino Unido, United Kingdom Research & Innovation (UKRI) propone extender un requisito de acceso abierto a las monografías académicas y capítulos de libros a partir de enero de 2024. Mientras tanto, todos los artículos de las revistas deben estar disponibles de inmediato Acceso abierto a partir de enero de 2022.

Las nuevas políticas requieren que los artículos de revistas financiadas con fondos del UKRI estén “disponibles en línea de forma libre e inmediata” mediante licencia CC BY a través de una revista o plataforma de publicación de acceso abierto, o mediante un repositorio institucional o temático, desde el 1 de enero de 2022.

A partir del 1 de enero de 2024, los requisitos de acceso abierto se ampliarán para incluir monografías académicas, capítulos de libros y colecciones editadas con fondos del UKRI. Las monografías deben ser OA dentro de un máximo de 12 meses después de su publicación, con preferencia por OA inmediata. UKRI prefiere que los textos estén disponibles mediante una licencia CC BY, aunque una licencia CC BY-ND también sería compatible.

Sin embargo, UKRI dijo que la nueva política propuesta tendría en cuenta que el entorno de acceso abierto para libros es diferente y que habría “posibles excepciones” a la nueva política, incluso cuando un texto hace un uso “significativo” de materiales de terceros, y cuando una monografía tiene una amplia audiencia pública y se comercializa como un libro “comercial”.

El consorcio internacional de financiación COOlition S está trabajando con la fecha de 1 de enero de 2021 para exigir que la investigación financiada por ellos sea publicada OA.