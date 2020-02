Desarrollo de un marco de política de datos de investigación para todas las revistas y editores

Hrynaszkiewicz, I., Simons, N., Hussain, A., Grant, R. and Goudie, S., 2020. Developing a Research Data Policy Framework for All Journals and Publishers. Data Science Journal, 19(1), p.5. DOI: http://doi.org/10.5334/dsj-2020-005

Cada vez más revistas y editores, y agencias e instituciones de financiación, están introduciendo políticas de datos de investigación. Pero a medida que aumenta la prevalencia de las políticas, existe la posibilidad de confundir a los investigadores y al personal de apoyo con numerosos conflictivos de requisitos de políticas. En el artículo se definen y describen 14 características de las políticas de datos de investigación de revistas que se organizan en un conjunto de seis tipos de políticas estándar o niveles, que pueden ser adoptados por revistas y editores para promover el intercambio de datos de una manera que fomenten las buenas prácticas y sea apropiados para el público.

Las características de la política incluyen cobertura de temas tales como citas de datos, repositorios de datos, declaraciones de disponibilidad de datos, estándares y formatos de datos, y revisión por pares de datos de investigación. Estas características y tipos de políticas se han creado al revisar las políticas de varios editores académicos, que publican colectivamente más de 10.000 revistas, y a través de discusiones y construcción de consenso con múltiples partes interesadas en la política de datos de investigación a través del Data Policy Standardisation and Implementation Interest Group de Research Data Alliance. También se proporcionan pautas de implementación para las políticas estándar de datos de investigación para revistas y editores, junto con textos de políticas de plantilla que pueden ser implementados por las revistas en su información para autores y flujos de trabajo de publicación.

Se concluye con una llamada a la colaboración entre la comunidad académica editorial y de investigación en general para impulsar una mayor implementación y adopción de políticas consistentes de datos de investigación.