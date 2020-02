Open Access + Service: destaca el papel de la biblioteca para llevar los resultados de la investigación al público no académico

“Open Access+ Service: Reframing Library Support to Take Research Outputs to Non-academic Audiences”. Insights 33 (1): 7. DOI: http://doi.org/10.1629/uksg.499

La Biblioteca de la Universidad de Manchester ha establecido un papel clave para facilitar el discurso académico a través de sus servicios de acceso abierto mediado (OA), con el objetivo de llevar intencionalmente los resultados de la investigación de OA a audiencias no académicas.

Este artículo describe los pasos exploratorios recientes que la Biblioteca ha dado para convencer a los investigadores de explotar completamente esta parte de la cadena de comunicación académica. Impulsar los desarrollos dentro de esta categoría de servicio es una creencia de que, a pesar del reciente aumento de las publicaciones OA, el beneficio público total de los resultados de la investigación a menudo no se realiza, ya que muchos documentos están escritos en un lenguaje técnico inaccesible. Reconociendo la posición única de la biblioteca para ayudar a los autores a llegar a audiencias más amplias con expresiones más simples de su trabajo, para ello, la biblioteca ha desarrollado un servicio OA para compartir sistemáticamente resúmenes en inglés simple de los documentos de OA a través de Twitter. Paralelamente, se han tomado medidas para garantizar que las herramientas de análisis comercial trabajen más para identificar y llegar a las comunidades en red que se forman en torno a las disciplinas académicas con la esperanza de que estas expresiones de investigación más simples se difundan más allá de las redes estrictamente académicas.