Las bibliotecas siguen siendo esenciales para las personas en la era digital

Libraries still popular in the digital age. Mass Live (Editorial)

La creencia generalizada es que las bibliotecas de ladrillo y mortero importan menos, o son menos apreciadas, en la era digital. Lo que una vez requirió un viaje al depósito de libros local, ahora se puede obtener con unos pocos clics del teléfono.

La creencia generalizada es errónea, según indica una encuesta reciente. Y esas son buenas noticias. La respetada agencia de encuestas Gallup informa que los estadounidenses visitan la biblioteca un promedio de 10,5 veces al año, o el doble de veces que asisten al cine, lo que hacen a un ritmo de 5,3 por año.

Los datos muestran que las bibliotecas siguen siendo muy relevantes en la era electrónica. El acceso digital y electrónico disponible es mucho más abundante que hace años, y sigue creciendo.

Para algunos estudiantes que no tienen acceso a Internet o a un ordenador en su casa, la biblioteca pública es un oasis electrónico esencial – especialmente dado que algunas escuelas y cursos han llegado a asumir (erróneamente) que los estudiantes tienen ese acceso fuera de la escuela.

Muchas bibliotecas son tan parte de la estructura básica de su pueblo o ciudad como el ayuntamiento, las escuelas o las iglesias. La Biblioteca Forbes de Northampton celebró su 125 aniversario en 2019. ¿Podríamos realmente imaginarnos a Northampton sin ella?

Estas instalaciones están resistiendo el paso del tiempo adaptándose a los tiempos. El uso de la biblioteca ha crecido en el siglo XXI. La variedad de servicios ofrecidos hace que los días del antiguo Sistema Decimal de Dewey, que sirvió noblemente a los americanos durante mucho tiempo, palidezcan en comparación.

Las bibliotecas participan activamente en programas de charlas, programas escolares y eventos comunitarios. Según un informe de 2015 del Servicio de Bibliotecas Públicas, los 4,7 millones de programas que ofrecieron atrajeron a 107 millones de personas, un 4,6% más que el año anterior.

Las bibliotecas están interconectadas como nunca antes. ¿No puede encontrar lo que necesita en su sucursal? Muchos sistemas tienen formas de acceder al material desde otros lugares. El préstamo interbibliotecario y la entrega son dos servicios separados que se ofrecen a través del Sistema de Bibliotecas de Massachusetts.

La noticia más alentadora es que la encuesta de Gallup mostró la actividad de la biblioteca de todos los grupos de edad. Tener esto en cuenta es una necesidad para los gobiernos municipales que no deben pasar por alto o restarle importancia a las bibliotecas cuando consideran su lista de servicios esenciales.

En una época en la que la tecnología moderna amenaza con enviar muchos hábitos tradicionales a la obsolescencia o al olvido, la biblioteca sigue siendo un recurso vibrante y vital. Tal vez eso no debería sorprendernos, pero debería tranquilizarnos que los vertiginosos cambios culturales no han puesto en peligro una de las tradiciones más valiosas de todas.