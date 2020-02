Libro Blanco sobre Alfabetización digital y de medios de comunicación: Un plan de acción

Hobbs,Renee. Digital and Media Literacy: A Plan of Action: A White Paper on the Digital and Media Literacy Recommendations. The Aspen Institute, 2010

Texto completo

El libro blanco sobre las recomendaciones de Alfabetización Digital y Mediática de la Comisión Knight sobre las Necesidades de Información de las Comunidades en una democracia escrito por Renee Hobbs. Este informe propone un plan detallado que posiciona la alfabetización digital y mediática como una habilidad esencial para la vida y esboza los pasos que pueden dar los políticos, educadores y defensores de la comunidad para ayudar a los estadounidenses a prosperar en la era digital. Ofrece un plan de acción sobre cómo llevar la educación sobre alfabetización digital y mediática a entornos formales e informales a través de un movimiento de educación comunitaria. El plan de acción incluye 10 recomendaciones para iniciativas locales, regionales, estatales y nacionales alineadas con los temas de la acción comunitaria, la educación de los maestros, la investigación y la evaluación, la divulgación a los padres, la visibilidad nacional y la participación de los interesados. Estas medidas de acción hacen algo más que poner en evidencia la alfabetización digital y mediática. Cada paso proporciona programas y servicios concretos y específicos para satisfacer las diversas necesidades de los ciudadanos de nuestra nación, jóvenes y viejos, y crear la capacidad para que la alfabetización digital y mediática prospere como un movimiento de educación comunitaria.