Fomento de la ciudadanía digital mediante el uso seguro y responsable de las TIC

Fostering Digital Citizenship through Safe and Responsible Use of ICT: A review of current status in Asia and the Pacific as of December 2014. APEID-ICT in Education, UNESCO Asia-Pacific Regional Bureau of Education, 2015

La tecnología de la información y las comunicaciones (TIC) desempeña un papel fundamental en la facilitación de un desarrollo humano inclusivo y sostenible al proporcionar a las personas no sólo “acceso” a la información y los servicios, sino también oportunidades de participar y contribuir a la economía del conocimiento (“establecimiento de redes”). El “potencial catalizador de las TIC para hacer avanzar los programas de desarrollo y prioridades”, como se establece en los Objetivos de Desarrollo del Milenio (ODM), se ha destacado y se ha visto como vehículo para promover, posibilitar y apoyar los tres pilares del desarrollo sostenible, a saber crecimiento económico, inclusión social y sostenibilidad ambiental