El niño de color al que le negaron el préstamo de dos libros de la biblioteca y después se convirtió en héroe nacional

En 1958 un niño de color se dirigió hasta el mostrador de préstamo de la Biblioteca Pública de St. Lake City con dos libros bajo el brazo entre las miradas de asombro de la gente. En ese tiempo en Estados Unidos no estaba permitido que las personas de color fueran a determinados lugares que frecuentaban los blancos. Ronald E. McNair, que así se llamaba el niño, entonces tenía sólo 9 años, y una enorme curiosidad de aprender de los libros sobre ciencia avanzada y cálculo, pero la bibliotecaria no se los prestó. “No préstamos libros a los negros”, le dijo.

Los usuarios de la biblioteca se rieron del comportamiento de McNair, y el bibliotecario amenazó con llamar a la policía y a su madre, Pearl.

McNair no se movió. Se subió al mostrador, con sus piernas delgadas colgando, y esperó, porque dijo que no se iría sin los libros. Cuando llegó la policías, los agentes determinaron que McNair no estaba causando disturbios públicos, y cuando Pearl dijo que pagaría los libros si McNair no los traía de vuelta, el bibliotecario accedió a prestárselos.

“Gracias, señora”, dijo McNair, antes de salir de la biblioteca. McNair, siempre fue un estudiante extraordinario, y con el tiempo se convirtió en astronauta y héroe de su ciudad natal …

Ya que pasados 26 años de aquel episodio, Ronald McNair, fue el segundo afroamericano en el espacio, murió a los 35 años en la explosión del Challenger el 28 de enero de 1986. Se trata de una historia asombrosa, y en la cirta, pero importante vida de Ronald cambiaron muchas cosas. Obviamente, la biblioteca pública fue una gran parte de la vida de Ronald.