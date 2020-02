Google marca las fronteras en los mapas dependiendo del país desde donde se mire

“Google Redraws the Borders on Maps Depending on Who’s Looking”. Washington Post

Texto completo

La misión corporativa de Google es “organizar la información del mundo”, pero también la dobla a su voluntad. Desde Argentina hasta el Reino Unido e Irán, las fronteras del mundo se ven diferentes dependiendo de dónde las esté viendo. Esto se debe a que Google, y otros creadores de mapas en línea, simplemente los cambian.

Así, cuando se trata de fronteras disputadas, las personas en diferentes países a menudo ven cosas diferentes. Por ejemplo, el mar entre Japón y la península de Corea para casi todos, es conocido como el Mar de Japón, pero para los usuarios de Google Maps en Corea del Sur, está catalogado como el Mar del Este.

A más de 4,000 millas de distancia, la vía fluvial que separa a Irán de Arabia Saudita puede ser el Golfo Pérsico o el Golfo Arábigo, dependiendo de quién busque en línea. Y la línea del Sáhara Occidenta que marca la frontera norte con Marruecos desaparece para los marroquíes que la buscan en la Web, junto con el nombre completo de la región. La región escasamente poblada del noroeste de África se disputa entre Marruecos, que se apoderó de ella en 1975, y los indígenas saharauis.