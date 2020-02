Libro Blanco sobre la ciencia ciudadana para Europa

Fermín Serrano Sanz, Teresa Holocher-Ertl, Barbara Kieslinger, Francisco Sanz García and Cândida G. Silva. White Paper on Citizen Science for Europe, 2014



Texto completo

La ciencia ciudadana se refiere a la participación del público en general en las actividades de investigación científica cuando los ciudadanos contribuyen activamente a la ciencia, ya sea con su esfuerzo intelectual o con el conocimiento circundante o con sus herramientas y recursos.

En Ciencia Ciudadana, una amplia red de personas colaboran. Los participantes proporcionan datos experimentales e instalaciones para los investigadores, plantean nuevas preguntas y co-crear una nueva cultura científica. Mientras añaden valor, los voluntarios adquieren nuevos aprendizajes y habilidades y obtener una comprensión más profunda del trabajo científico en formas atractivas. Como resultado de este abierto, en red y transdisciplinario las interacciones ciencia-sociedad-política mejoran, lo que a su vez conduce a una mayor investigación democrática basada en pruebas y en la toma de decisiones informadas.

El Libro Blanco sobre la ciencia ciudadana en Europa tiene por objeto apoyar a los encargados de la formulación de políticas a nivel europeo, nacional y regional en el establecimiento de futuras estrategias de participación cívica en la excelencia científica.