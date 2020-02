Industria 4.0: en la intersección de la preparación y la responsabilidad

The Fourth Industrial Revolution. At the intersection of readiness and responsibility Deloitte Insights, 2020

La cuarta revolución industrial abarca áreas que normalmente no se clasifican como industria, como las ciudades inteligentes, por ejemplo. El desarrollo de la industria 4.0 se basa en máquinas que se amplían con una conectividad inalámbrica y sensores, conectados a un sistema que puede visualizar toda la línea de producción y tomar decisiones por sí mismo. En esencia, la industria 4.0 es la tendencia hacia la automatización y el intercambio de datos en las tecnologías y procesos de fabricación que incluyen los sistemas ciberfísicos (CPS), la Internet de las cosas (IO), la Internet industrial de las cosas (IIOT), la computación en nube

En la tercera encuesta anual de Deloitte Global a más de 2.000 ejecutivos de C-suite en 19 países, examinamos la intersección entre la preparación y la responsabilidad para ver cómo los líderes están equilibrando esta transición a la Industria 4.0-capitalizando en tecnologías avanzadas para ayudar a impulsar sus negocios hacia adelante mientras actúan de una manera más responsable socialmente, particularmente en el área de la administración del medio ambiente.

Es revelador que casi todos los líderes empresariales que hemos encuestado temen que los efectos del cambio climático puedan afectar negativamente a sus organizaciones, y la mitad citan la lucha contra el cambio climático como la principal prioridad de su generación. Los líderes empresariales aceptan la responsabilidad de actuar, y muchos están desarrollando programas que abordan la escasez de recursos y la sostenibilidad ambiental. Más del 90% de los encuestados dicen que sus empresas tienen iniciativas de sostenibilidad en marcha o en proyecto.