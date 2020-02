Ciencia a través de Wikipedia: una representación novedosa del conocimiento abierto a través de redes de co-citas

Arroyo-Machado, Wenceslao ; Torres-Salinas, Daniel; Herrera-Viedma, Enrique ; Romero-Frías, Esteban. Science Through Wikipedia: A Novel Representation of Open Knowledge Through Co-Citation Networks. PLoS ONE. DOI: https://doi.org/10.1371/journal.pone.0228713

Texto completo

Este estudio proporciona una visión general de la ciencia desde la perspectiva de Wikipedia. Se estableció una metodología para el análisis de cómo los editores de Wikipedia consideran la ciencia a través de sus referencias a artículos científicos.

El método de co-citación se ha adaptado a este contexto para generar redes Pathfinder (PFNET) que resalten las revistas y categorías científicas más relevantes, y sus interacciones para descubrir cómo se consume la literatura científica a través de esta enciclopedia abierta. Además de esto, su obsolescencia ha sido estudiada a través del índice de precios.

Inicialmente se ha tenido en cuenta un total de 1 433 457 referencias disponibles en Altmetric.com . Después de preprocesarlos y vincularlos a los datos de CiteScore Metrics de Elsevier, la muestra se redujo a 847 512 referencias hechas por 193.802 artículos de Wikipedia a 598.746 artículos científicos pertenecientes a 14 149 revistas indexadas en Scopus.

Como resultados resaltados, se encontró una presencia significativa de artículos de “Medicina” y “Bioquímica, Genética y Biología Molecular” y que las revistas más importantes son de naturaleza multidisciplinaria, lo que sugiere también que las revistas de factores de alto impacto tenían más probabilidades de ser citadas. Además, solo el 13.44% de las citas de Wikipedia corresponden a revistas de acceso abierto.