La ciencia en crisis ¿Es la ciencia abierta la solución?

Rahal, Rima-Maria, and Johanna Havemann. “Science in Crisis. Is Open Science the Solution?.” MetaArXiv, 3 May 2019.

Dado que Ciencia Abierta se ha convertido en una palabra de moda recurrente para los recientes desarrollos meta-científicos, este artículo resume lo que estos desarrollos implican. ¿Cuáles son los motivos de las discusiones sobre el Acceso Abierto, los Datos Abiertos y la Revisión por Pares Abiertos? ¿Qué cambios tecnológicos podemos esperar y qué impacto tendrán en la sociedad y en la comunidad de investigación?

Open Science se compromete a hacer que las preguntas, los métodos y los hallazgos científicos sean de libre acceso y puedan ser utilizados por todos. En este sentido, el término Ciencia Abierta significa investigación abierta y transparente cuyos procesos y resultados sean tan comprensibles, sólidos y transparentes como sea posible, lo que implica apertura y permite una buena práctica científica en la era digital, para lo cual se están desarrollando herramientas y técnicas apropiadas.

¿Por qué necesitamos la Ciencia Abierta?

De hecho, la mayoría del trabajo científico actualmente no se realiza “abiertamente”. Por el contrario, la mayoría de los resultados de investigación están ocultos detrás de las barreras de pago de editores privados de negocios rentables y son solo accesibles a unas pocas instituciones financieramente sólidas y a unos pocos investigadores individuales. Además, los resultados positivos e innovadores se publican preferentemente, de modo que la información importante y los hallazgos sobre otros estudios permanecen ocultos en los cajones de laboratorios y en los lugares de almacenamiento de datos, sin llegar nunca al mundo científico. Los enfoques metodológicos, el software y el equipo de laboratorio generalmente no están adecuadamente documentados en la literatura científica y son difíciles, si no imposibles, de estandarizar, comprender y analizar de manera metódica y experimental.

En los últimos 10 a 15 años, el dogma “publicar o perecer” se ha manifestado profundamente en el panorama científico, describiendo la enorme presión para publicar lo más rápido posible en una carrera para producir una lista lo más larga posible de publicaciones revisadas por pares en revistas científicas lo más “prestigiosas” posible. En consecuencia, el volumen de literatura especializada aumenta constantemente, lo que hace prácticamente imposible obtener una visión general de los resultados relevantes en cualquier campo de investigación. Aunque el factor de impacto proporciona información sobre el número promedio de citas por artículo en la revista, no puede proporcionar información sobre la calidad de los artículos individuales. Por lo tanto, las instituciones de financiación de la investigación y los consorcios científicos se están alejando cada vez más del factor de impacto como indicador de la calidad de la investigación. Sin embargo, sigue existiendo una gran presión, por lo que los científicos a menudo se sienten obligados a publicar en revistas de alto impacto y a producir resultados que hacen que tales publicaciones sean las más relevantes.

La acumulación de publicaciones de investigación problemáticas finalmente condujo al “big bang” en psicología y otras ciencias empíricas a principios de la década de 2010: a raíz de algunos casos prominentes de fraude científico, resultó que no solo estos casos obvios de mala conducta científica produjeron cuestionamientos sobre los resultados de la investigación. Pero hay, también hay otras prácticas problemáticas en la vida científica cotidiana que hacen que sea difícil distinguir los artículos científicos sólidos y comprensibles de los que tienen poca veracidad. Sin embargo, otros ven esta “crisis” una oportunidad para un cambio positivo, liberando energía para lograr cambios sostenibles en la forma en que se hace la ciencia.

El camino hacia la apertura: ¿Qué puede lograr la ciencia abierta?

El movimiento Open Science está ampliamente comprometido a garantizar que todo el ciclo de investigación se desplace hacia la apertura, promoviendo así una buena práctica científica. Los componentes importantes de este cambio son el soporte del acceso gratuito a la literatura científica (Acceso abierto) y a los conjuntos de datos (Datos abiertos), al software y hardware abiertos para la recopilación y procesamiento de datos, así como a los materiales de enseñanza y aprendizaje disponibles gratuitamente (Open Recursos educativos). Estas estrategias generales para abrir la ciencia se enriquecen con herramientas y prácticas que permiten que la ciencia se lleve a cabo de una manera más transparente y sólida.

El movimiento Open Science ya ha logrado una serie de mejoras y avances en la investigación diaria. Estos incluyen, por ejemplo, el creciente número de estudios de replicación realizados y publicados. Las réplicas son proyectos de investigación que apuntan a repetir investigaciones previas con la mayor precisión posible para determinar si se pueden llegar a las mismas conclusiones nuevamente. De esta manera, se pueden identificar hallazgos confiables en la literatura existente, y la investigación futura puede basarse en ellos. Así, los laboratorios de investigación de diferentes instituciones trabajan cada vez más juntos en intentos de replicación a gran escala.

Ciencia abierta a través de material abierto y métodos transparentes

Open Science también influye cada vez más en los métodos y materiales de investigación. Con base en materiales abiertos, las impresoras 3D y los manuales de usuario, dispositivos y materiales de laboratorio simples a altamente complejos, a menudo se pueden producir localmente a bajo costo y los científicos pueden adaptarlos específicamente a las necesidades y al experimento en cuestión. Esto hace que los materiales sean más rentables, lo que reduce las barreras para su adquisición, y los científicos pueden llevar a cabo sus experimentos de manera oportuna, sencilla y personalizada. De esta forma, se evitan los aparatos generalizados y los equipos de investigación de los fabricantes comerciales, que a menudo son muy complejos, intransparentes en su configuración y, por lo tanto, difíciles de adaptar.

Open Science abre el panorama editorial

Además de los cambios técnicos, Open Science también ha llevado a desarrollos en el proceso de publicación. Los metanálisis, resúmenes del estado de un campo en todos los estudios, a menudo proporcionan indicaciones de que la tendencia a publicar estudios con efectos significativos y sorprendentes ha llevado preferentemente a una distorsión sistemática de la literatura. Aunque se están desarrollando métodos para poder corregir matemáticamente esta distorsión retrospectivamente, el debate de Open Science ha provocado llamamientos para cambiar los formatos de publicación para evitar tales distorsiones desde el principio o para que sean más fácilmente detectables después.

Ciencia abierta en la enseñanza y el aprendizaje

El cambio hacia Open Science también tiene un impacto en la enseñanza y el aprendizaje en el sector de la educación superior. Los cambios metodológicos en el curso del movimiento Open Science han creado la necesidad de desarrollar y comunicar nuevos contenidos de aprendizaje. Al mismo tiempo, el desarrollo de nuevos materiales de aprendizaje va acompañado de un cambio en sus formatos de publicación. La proporción de recursos de enseñanza y aprendizaje libremente disponibles, comisariados por expertos y con licencia gratuita aumenta constantemente. Los Recursos Educativos Abiertos (REA) reducen las barreras financieras y estructurales para los lectores interesados, por lo tanto, son accesibles a un público más amplio a nivel mundial y contribuyen de manera importante a cerrar la brecha entre los países de los hemisferios sur y norte. En conclusión, además de los aspectos centrales de la ciencia, el acceso a la educación superior ahora también se está abriendo.

Política de Ciencia Abierta en Ciencia

Open Science también se está volviendo cada vez más relevante en las decisiones de política científica. Alrededor del 40% de las instituciones de financiación científica ahora tienen pautas de datos abiertos. Las condiciones e incentivos se crean progresivamente de una manera que respalde el movimiento hacia la apertura. Si las prácticas de Open Science se utilizan también se está convirtiendo cada vez más en un criterio en el proceso de contratación de científicos.

Además, la lista de efectos positivos de la Ciencia Abierta ampliamente practicada también incluye aspectos económicos y éticos. Poner a disposición métodos, resultados intermedios y resultados negativos o inesperados no solo reduciría la cantidad de materiales y recursos de tiempo invertidos en la investigación, sino que también podría reducir significativamente la cantidad de animales utilizados en experimentos biomédicos y de ciencias naturales.

Además, Open Science también contribuye a mejorar la comunicación científica con el público. Si los resultados de la investigación se comunican de manera transparente, los no científicos interesados ​​pueden obtener un acceso más fácil a los resultados de la investigación. De esta manera, el público y la ciencia pueden acercarse más y entrar en un debate más animado. El Movimiento de Ciencia Ciudadana lleva esta noción más allá al involucrar activamente al público en el proceso científico. Los no especialistas se convierten en observadores, recolectores de datos y científicos ciudadanos reales que utilizan plataformas como Bürger schaffen Wissen para apoyar proyectos de investigación a gran escala.

Finalmente, Open Science tiene un gran potencial para la democratización de la investigación y el aprendizaje. En la actualidad, por ejemplo, muchos contenidos, técnicas y artículos son producidos por investigadores occidentales o miembros de grupos de mayoría privilegiada. Para establecer condiciones globalmente democratizadas en el intercambio de conocimientos, las instituciones y los participantes de África, América Latina y el sudeste asiático, así como los miembros de grupos de minorías sociales, también deben poder participar. Open Science reduce las barreras de acceso y multiplica las oportunidades de participación.

Conclusión: ¿Qué pasa después de la Open Science?

En general, Open Science es una reforma integral sobre cómo se puede practicar la ciencia de una manera accesible, transparente y reutilizable. Esta reforma tiene numerosos efectos positivos cuantificables, tanto en términos de la práctica científica cotidiana como de la interacción entre la ciencia y la sociedad en todo el mundo. Open Science promete mejoras no solo a nivel de sistema para la práctica científica en general, sino también para científicos individuales. Open Science puede crear el impulso para poner el sistema científico en un estado que permita a los científicos concentrarse en lo que realmente importa para su trabajo: la búsqueda de una visión confiable. Los informes registrados, por ejemplo, permiten que el trabajo metodológicamente limpio se publique independientemente de la importancia de los resultados y, por lo tanto, forme parte del discurso público, al que se puede acceder de forma casi completamente gratuita a través de acceso abierto, revisión por pares abierta, datos abiertos, etc. Mediante registros previos, los investigadores pueden hacer que sus procesos de pensamiento para lograr conocimientos sean transparentes y trabajar de manera más eficiente debido a una mejor planificación del proyecto.

Open Science aborda una serie de desafíos nuevos y continuos, como la normalización de las bases de datos, la interoperabilidad entre diferentes sistemas de recolección y procesamiento de datos, así como la transferibilidad entre disciplinas. ¿Qué datos deben y pueden ser de acceso abierto y dónde se aplica la protección de los derechos personales y la seguridad de los datos? ¿Quién se beneficia del Big Data en ciencia y cómo afectarán los cambios técnicos y metodológicos a la sociedad? Estas preguntas deben responderse específicamente por cada grupo de trabajo e individualmente en el marco de la disciplina y de la investigación actual. Establecer estándares que sean lo más completos posible, pero que también permitan flexibilidad en la interpretación e implementación de preguntas científicas individuales, mejorará la comparabilidad y permitirá la reproducción y reutilización de resultados científicos.

Open Science es un movimiento basado en los principios de la buena práctica científica, cuyo alcance solo se puede imaginar hasta ahora. Estamos al comienzo de la salida de la crisis, todas las señales apuntan a “abrir” y dan razones para esperar que lleguen cosas buenas.