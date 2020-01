El bibliotecario robot de la Universidad de Chicago

Ver vídeo

La Biblioteca Joe y Rika Mansueto se abrió en el corazón del campus de la Universidad de Chicago en 2011. Cuenta con una cúpula elíptica de vidrio que cubre una Gran Sala de Lectura de 180 asientos, laboratorios de conservación y digitalización de última generación y un sistema subterráneo de almacenamiento y recuperación automatizado de alta densidad.

La colección de libros de la Biblioteca “Joe y Rika Mansueto” de la Universidad de Chicago se conserva en un almacén subterráneo. El espacio se ajusta a las condiciones ideales de temperatura y humedad. Al depósito de cinco plantas sólo puede accederse mediante grúas robotizadas de diseño personalizado que, a petición de los bibliotecarios, pueden recuperar cualquiera de los 3,5 millones de tomos en cuestión de minutos. Se puede disfrutar de los en un ambiente completamente iluminado por el día y se encieran por la noche bajo la cúpula de vidrio y acero en el suelo.

Diseñada por el renombrado arquitecto Helmut Jahn, la Biblioteca Mansueto ha sido reconocida con la Distinguished Building Citation of Merit por el American Institute of Architects’ Chicago Chapter y con el Patrón del Año por la Chicago Architecture Foundation. La construcción de la Biblioteca Mansueto, que recibe su nombre gracias a una donación de 25 millones de dólares del director general de Morningstar (y ex-alumno de UChicago) Joe Mansueto y su esposa, comenzó en el otoño de 2008. La compacidad de la instalación de almacenamiento subterráneo significa que los volúmenes de la biblioteca requieren una séptima parte del espacio que esos mismos libros necesitarían en las estanterías tradicionales, no muy distinto del espacio que se ahorra al mantener los libros electrónicos en los servidores de Google.