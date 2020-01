Comparación de las citas a artículos de acceso abierto de las rutas verde y oro

Young, J. S. and P. M. Brandes “Green and gold open access citation and interdisciplinary advantage: A bibliometric study of two science journals.” The Journal of Academic Librarianship vol., n. (2019). pp. 102105. http://www.sciencedirect.com/science/article/pii/S0099133319303532

Mientras que la mayoría de los estudios han mostrado mayores citaciones en los artículos de la OA en comparación con los artículos no relacionados con la OA en la mayoría de los sujetos, ha habido un debate sobre la causa de esta llamada Ventaja de la Citación del OA (OACA)

Este estudio bibliométrico cuantificó el impacto de las diferentes implementaciones de acceso abierto (OA) en el número y la diversidad temática de las citas de los artículos. El estudio comparó dos revistas de OA parciales y encontró que los artículos de OA verdes (depósito institucional) recibieron hasta un 106% más de citas en promedio que los artículos de OA o no OA de la ruta dorada (proporcionados por el editor). Los artículos de la OA recibieron hasta un 36% más de citas diversas (interdisciplinarias) que los artículos que no estaban en OA. Este resultado podría informar a las bibliotecas en sus decisiones con respecto al OA, específicamente la importancia que tienen los repositorios institucionales. Los resultados también ayudarán a los bibliotecarios a mostrar a docentes e investigadores sobre los beneficios de la OA.

El estudio encontró que había una pequeña diferencia entre la mediana de las tasas de citación por año de la OA y la no OA en esta revista (0,19 comparado con 0,16, OACA de 13%), que no era estadísticamente significativa (p = 0,16) como se muestra en la Fig. 3A. Sin embargo, al considerar sólo la OA verde (a través de un repositorio institucional como ScholarSpace), el análisis encontró que había tasas de citación significativamente más altas (0.33, OACA de 106%, p < 0.001).