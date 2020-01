‘La brecha digital en España. Edición 2019’. UGT Comunicaciones, 2020

Texto completo

La brecha digital en España sigue siendo un problema casi endémico que sufre una parte muy considerable de nuestra sociedad, millones de ciudadanos y ciudadanas que sufren una forma de desigualdad que, como en tantos otros casos, debe corregirse con el compromiso de Administración pública y sector privado. Asi queda reflejado en el estudio de UGT “La brecha digital en España”, cuya segunda edición se ha presentado hoy.

4,4 millones de ciudadanos y ciudadanas españoles nunca han utilizado Internet (un 12,7% de los mayores de 16 años. Tal exclusión coloca a España por debajo de la media europea; 2,2 millones de viviendas no disponen de conexión a Internet (un 13,6% de los hogares españoles); el retraso de España en el acceso igualitario a Internet entre hombres y mujeres es muy evidente: el 60% de los desconectados españoles son mujeres; más del 60% de las personas desconectadas en España presentan una formación académica baja (no disponen de estudios secundarios) y casi la mitad de los españoles no posee ningún tipo de competencia o habilidad digital, o su nivel es muy bajo.