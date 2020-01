Kit de herramientas para recopilar historias personales sobre bibliotecas públicas (Storytelling)

The Library Story: A Strategic Storytelling Toolkit for Public Libraries. Washington: Institute of Museum and Library Services, 2018

La narración de historias (Storytelling) describe la actividad social y cultural de compartir historias, a veces con improvisación, teatro o adorno. Cada cultura tiene sus propias historias o narraciones, que se comparten como medio de entretenimiento, educación, preservación cultural o inculcación de valores morales.

The Library Story está diseñada para ayudar a comunicarse con mayor eficacia con el público en general. La comunidad. Dentro, encontrarás un marco que te será útil a enmarcar una historia y a darle vida. También puedes encontrar actividades, plantillas y consejos que le ayudarán a plantear ideas para contar historias y comunicarlas tanto interna y externamente. Este conjunto de herramientas está diseñado para que las bibliotecas mejoren su capacidad de proporcionar recursos, servicios y programas del siglo XXI a sus comunidades.

Todos sabemos que las bibliotecas están en proceso de cambio. La tecnología ha transformado la forma en que encontramos y usamos los libros, la forma en que reunimos información y cómo aprendemos. Los libros electrónicos, Google y Amazon han cambiado el entorno. Las bibliotecas de todo el mundo están evolucionando. Los bibliotecarios entienden el poder de la narración de historias más que la mayoría. Sin embargo, incluso cuando estás trabajando, es fácil olvidar el poder de tu propia historia- por qué te gusta trabajar para la biblioteca, qué logros ha tenido la biblioteca, y lo que hemos aprendido a lo largo del camino. Son historias como esta las que ayudan al público entender y conectar con su biblioteca. También ayuda a que el personal se conecte entre sí y con su propósito más amplio.

Sí eres un bibliotecario que está ofreciendo nuevos programas y servicios, reimaginando el espacio físico de tu biblioteca, o cambiando la forma en que llegar a los usuaros. La clave del éxito de su biblioteca está en cómo se cuenta esta historia. ¿Cómo puedes describir el cambio en términos claros e inspiradores?