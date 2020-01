La brecha digital y las comunidades aborígenes remotas

Ellie Rennie, Eleanor Hogan, Robin Gregory, Andrew Crouch, Alyson Wright and Julian Thomas. Internet on the Outstation: The Digital Divide and Remote Aboriginal Communities. Amsterdam : Institute of Network Cultures, 2016.

Internet en la Outstation ofrece una nueva visión de la brecha digital. ¿Por qué comunidades enteras deciden prescindir de Internet cuando disponen de la infraestructura de acceso? A través de una exploración profunda de las prácticas digitales que se dan en los hogares aborígenes de la remota Australia central, los autores abordan tanto la dinámica de la adopción de Internet como los beneficios que se derivan de su uso. El libro nos desafía a pensar más allá de las explicaciones estándar de la brecha digital, argumentando que la exclusión digital no es sólo otro síntoma de exclusión social. En el fondo, Internet on the Outstation es un examen convincente de la igualdad y la diferencia en la era digital, preguntando: ¿Puede el acceso a Internet ayudar a resolver las desventajas asociadas con la vida a distancia?

Internet on the Outstation es el resultado de una colaboración de investigación de varios años, que incluyó un ensayo de la infraestructura de Internet, la formación y el mantenimiento en tres pequeñas comunidades aborígenes (conocidas como “outstations”). Durante la fase de investigación, Ellie Rennie, Eleanor Hogan y Julian Thomas trabajaron en el Instituto Swinburne de Investigación Social en Melbourne. Robin Gregory y Andrew Crouch trabajaron en el Centre for Appropriate Technology, una organización de investigación y capacitación de propiedad indígena en Alice Springs. Alyson Wright trabajó para el Central Land Council, el órgano representativo de los propietarios tradicionales de la región central de Australia.