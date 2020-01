El fin de Internet

Beaude, Boris. “The Ends of the Internet.” Amsterdam : Institute of Network Cultures, 2016. ISBN: 9789492302052.

Texto completo

PDF

ePub

The Ends of the Internet es una investigación sobre todas las razones por las que Internet, que ha estado con nosotros durante más de treinta años, está ahora a punto de desaparecer. Concebido originalmente como un espacio de libertad, Internet se ha convertido en el mayor panóptico del mundo y la libertad de expresión está sujeta a vigilancia y supervisión a una escala sin precedentes. Las teorías utópicas de la inteligencia colectiva se han visto socavadas por una tendencia creciente a la explotación comercial. Un pequeño grupo de empresas se beneficia de la mayoría de las actividades en línea. Incluso la robustez de la propia Internet está en juego, ya que las vulnerabilidades aumentan y muchas organizaciones, gobiernos y personas son blanco de ciberataques maliciosos.

Basándose en una visión crítica de una serie de cuestiones actuales como la vigilancia, la NSA y la privacidad, Boris Beaude demuestra que Internet ya no debe considerarse un apoyo neutral o seguro. Beaude también formula nuevas propuestas para permitir que Internet sobreviva al choque de grupos de interés especial y siga siendo un espacio de libertad verdaderamente global.

Boris Beaude es investigador senior del laboratorio de investigación de Chôros en la École Polytechnique Fédérale de Lausanne. Su investigación se centra en las dimensiones espaciales de la telecomunicación y el contexto espacial de la interacción social. Le interesa especialmente Internet como espacio de producción, colaboración y coexistencia.