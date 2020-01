Inteligencia artificial y aprendizaje automático en bibliotecas

Griffey, JasonM ed. ‘Artificial Intelligence and Machine Learning in Libraries,”. Library Technology Reports (vol. 55, no. 1), 2019

Texto completo

En este número de Library Technology Reports se sostiene que el futuro cercano del trabajo en las bibliotecas se verá enormemente afectado y quizás cambie para siempre como resultado de que la inteligencia artificial (IA) y los sistemas de aprendizaje automático se conviertan en algo común. Lo hará a través de ensayos sobre la teoría y las predicciones del futuro de estos sistemas en las bibliotecas y también a través de ensayos sobre los acontecimientos actuales y los sistemas que se están desarrollando actualmente en y para las bibliotecas. Una variedad de bibliotecarios discutirán sus propios proyectos de IA y aprendizaje automático, cómo implementaron la IA y con qué fines, y qué ven como útil para el futuro de las bibliotecas al considerar los sistemas y servicios de IA. Este informe concluye con una discusión sobre las posibilidades y potenciales de usar la IA en las bibliotecas y la biblioteconomía.