Adopción del modelo de negocio de acceso abierto en la publicación de revistas científicas – Un estudio transversal

Björk, B-C., & Korkeamäki, T.. Adoption of the open access business model in scientific journal publishing – A cross-disciplinary study. College & Research Libraries, 2019

En los últimos veinticinco años, las editoriales de revistas científicas se han convertido rápidamente a la difusión predominantemente electrónica, pero el modelo de negocio de “el lector paga” sigue dominando el mercado. La publicación de Acceso Abierto (OA), donde los artículos se pueden leer libremente en la red ha aumentado lentamente su cuota de mercado hasta cerca del 20%, pero no ha logrado cumplir las visiones de rápida proliferación que predijeron muchos de los pioneros del OA. El crecimiento del acceso abierto también ha sido muy desigual en los distintos campos de la ciencia. Se recogem las cuotas de mercado de acceso abierto en dieciocho disciplinas indexadas por Scopus que van desde el 27% (agricultura) hasta el 7% (negocios). Las diferencias son mucho más pronunciadas en las revistas publicadas en los cuatro países, que dominan el ámbito académico comercial. de publicación (EE.UU., Reino Unido, Alemania y los Países Bajos). Se presentan desarrollos contrastados dentro de seis disciplinas académicas. Disponibilidad de fondos para pagar los gastos de publicación, presión de la investigación agencias de financiamiento, y la diversidad de culturas de comunicación de la investigación.

Número de revistas y de revistas OA en los principales servicios de indización

Index – No of journals – No of OA journals – OA journal share

WoS 16,257 2,786 17.1 %

Scopus 24,385 4,485 18.4 %

Ullrich’s 82,559 16,224 19.7 %

DOAJ 12,135 100 %

ROAD 16,224 100 %

Cabell’s 10,352 100 %

