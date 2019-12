Graf, H. (2016). [e-Book] The Environment in the Age of the Internet, Open Book Publishers, 2016.

El medio ambiente en la era de Internet: Activistas, Comunicación y el Paisaje Digital es una colección interdisciplinaria que reúne investigaciones y respuestas de estudios sobre medios y comunicación, ciencias sociales, historia moderna y folclore. Editado por Heike Graf, se centra en los enfoques comunicativos adoptados por los diferentes grupos sobre cuestiones ecológicas, arrojando luz sobre cómo estos grupos cuentan sus historias distintivas de “el medio ambiente”. Este libro se basa en estudios de casos de todo el mundo y se centra en activistas de tipos radicalmente diferentes: manifestantes contra las fábricas de celulosa en Sudamérica, resistencia a la minería en la región sami de Suecia, las luchas de los pueblos indígenas desde el Ártico hasta la Amazonia, blogueros de jardinería en el norte de Europa, y ambientalistas neonazis en Alemania. Cada caso se examina en relación con su cobertura multifacética en los medios de comunicación, convencionales y digitales, profesionales y aficionados.

Las historias se cuentan dentro de un contexto; examinar el “qué” y el “cómo” de estas historias ambientales demuestra cómo los contextos determinan la comunicación, y cómo la comunicación aumenta y da forma a la conciencia. Estas cuestiones nunca han sido más urgentes, este trabajo nunca ha sido más oportuno. El medio ambiente en la era de Internet es una lectura esencial para todos los interesados en cómo los seres humanos se relacionan con su entorno en la era digital.