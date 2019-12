Con qué frecuencia se citan los artículos en revistas predatorias de acceso abierto

Hanken, Björk, Bo-Christer ; Kanto-Karvonen, S ; Harviainen, J. Tuomas. How Frequently are Articles in Predatory Open Access Journals Cited. ArXiv, 2019

En los últimos años, las revistas depredadoras han recibido muchos críticas negativas. Si bien se ha dicho mucho sobre el daño que tales revistas causan a las publicaciones académicas en general, un aspecto que se pasa por alto es la cantidad de artículos que en realidad se leen y se citan de manera particular, es decir, si tienen un impacto significativo en la investigación en sus campos de conocimiento. Otros estudios ya han demostrado que solo algunos de los artículos en revistas depredadoras contienen resultados defectuosos y directamente dañinos, mientras que muchos de los artículos presentan estudios mediocres y mal informados.

Para comprobar su impacto se hizo un estudio estadístico de citas durante un período de cinco años en Google Scholar para 250 artículos aleatorios publicados en dichas revistas en 2014, y se encontró que un promedio de 2,6 citas por artículo y que el 60% de los artículos no tenían citas. A modo de comparación, una muestra aleatoria de artículos publicados en las aproximadamente 25.000 revistas revisadas por pares incluidas en el índice Scopus tuvo un promedio de 18,1 citas en el mismo período y solo el 9% no recibió citas. Por lo que se concluye que los artículos publicados en revistas depredadoras tienen poco impacto científico.