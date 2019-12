El libro electrónico diez años después, una revolución que nunca llegó

The 2010s were supposed to bring the ebook revolution. It never quite came. VOX. .by

A principios de la década de 2010, el mundo parecía estar preparado para una revolución de libros electrónicos. Díez años después, las ventas de libros electrónicos parecen haberse estabilizado en alrededor del 20 por ciento de las ventas totales de libros, y las ventas de libros impresos representan el 80 por ciento restante.

El Kindle de Amazon, que se introdujo en 2007, incorporó de manera efectiva los libros electrónicos. En 2010, estaba claro que los libros electrónicos no eran solo una moda pasajera, sino que estaban aquí para quedarse. Parecían preparados para ser una tecnología disruptiva para la industria editorial en un nivel fundamental. Los analistas predijeron con confianza que los millennials acogerán los libros electrónicos con los brazos abiertos y abandonarían los libros impresos, que las ventas de libros electrónicos seguirían aumentando para ocupar más y más participación de mercado, que el precio de los libros electrónicos continuaría cayendo y que la publicación cambiaría para siempre.

¿Porque los nativos digitales de la Generación Z y la generación del milenio tienen muy poco interés en comprar libros electrónicos?. “Están pegados a sus teléfonos, les encantan las redes sociales, pero cuando se trata de leer un libro, lo hacen sobre papel.

¿Quiénes son las personas que realmente están comprando libros electrónicos? Principalmente son boomers. “Los lectores mayores son los que más les gusta la lectura digital”, dice Albanese. “No tienen que ir a la librería. Pueden agrandar la fuente. Para ellos el nuevo formato es conveniente.”

Los libros electrónicos no solo se venden menos de lo que todos predijeron que lo harían a principios de la década. También cuestan más de lo que todos predijeron que costarían, y de manera circunstancial, algunos cuestan más que sus equivalentes impresos.

¿Entonces qué pasó? ¿Cómo fracasó la revolución aparentemente inevitable de los libros electrónicos?

Para encontrar las respuestas, tendremos que profundizar en una demanda presentada por el Departamento de Justicia en 2012 contra Apple, que recientemente había ingresado al mercado de libros electrónicos con la llegada del iPad, y los cinco de lo que entonces eran aún el Big Six de la industria editorial.

El Departamento de Justicia acusó a Apple y a los editores de tener un acuerdo para fijar los precios de los libros electrónicos contra Amazon, y aunque el Departamento de Justicia ganó su caso en los tribunales, el modelo de precios que Apple y los editores crearon juntos continuó dominando la industria, creando efectos no deseados.

Cuando el Kindle ingresó al mercado en 2007, Amazon tenía un argumento de venta simple: cualquier persona con un Kindle podía comprar todos los libros electrónicos que quisiera a través del mercado en línea, y muchos de esos libros electrónicos, de hecho, todos los más vendidos de la lista del New York Times, no costarían más de $ 9.99. Pero en 2009, los editores tenían otra opinión, consideraban que la idea de vender los libros electrónicos a 9.99 dólares era una amenaza existencial para ellos. Y según los editores, al establecer el precio de un libro electrónico en 9.99 dólares, Amazon estaba llevando a los lectores a infravalorar los libros.

Amazon estaba ganando muy poco dinero con las ventas de libros electrónicos en 2010, y de hecho probablemente estaba perdiendo dinero en la mayoría de ellos. Para una empresa tan grande como Amazon, es perfectamente razonable perder dinero en una nueva iniciativa si eso los ayuda a dominar el espacio del mercado.

Pero los editores estaban aterrorizados con lo que sucedería una vez que Amazon se hubiera establecido como el único agente en el mercado, en cuanto a libros electrónicos.

Apple había establecido un modelo de reventa que funcionaba de manera diferente a la que los editores de modelos mayoristas estaban acostumbrados. Se llamaba modelo de agencia, y funcionaba así: los editores decidirían cuál debería ser el precio de lista de su libro, y luego lo pondrían a la venta a ese precio en la tienda iBooks. Apple tomaría una comisión del 30 por ciento en cada venta. Pero Apple no pudo ingresar al mercado de libros electrónicos mientras cobraba a los consumidores cinco dólares más por unidad que su mayor competidor.

Así que llegó a un acuerdo con cinco de los editores de Big Six (Simon & Schuster, Penguin, HarperCollins, Hachette y Macmillan; Random House, entonces la mayor editorial comercial, se abstuvo): todos seguirían el modelo de agencia de Apple. De esa manera, Amazon también se vería obligado a vender sus libros electrónicos por 14.99 dólares, y si se negara, los editores podrían negarse a vender sus libros electrónicos a Amazon y hacerlos exclusivos para Apple