Tendencias IFLA 2019

IFLA trend report 2019 update. The Hague: IFLA, 2019

La actualización de 2019 del Informe de tendencias de la IFLA continúa en el camino de las ediciones anteriores, compartiendo ideas y perspectivas sobre algunos de los problemas y desarrollos clave que caracterizan las condiciones en las que operan las bibliotecas.

La actualización de este año se basa en las nueve intervenciones realizadas durante la President’s Session at the 2019 World Library and Information Congress, que reunió a profesionales de todo el mundo.

Los capítulos abordan tres tendencias principales:

Nos enfrentamos a una creciente incertidumbre en nuestro entorno, exigiendo nuevas formas de trabajar dentro de nuestro campo y con el gobierno, pero también una creciente demanda de información.

Comprendemos mejor que nunca la necesidad de adoptar enfoques holísticos para hacer frente a la creciente complejidad en las decisiones que toman tanto los gobiernos como las personas.