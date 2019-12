Cruzando la brecha digital: aplicando la tecnología a la crisis mundial de los refugiados

“Crossing the Digital Divide: Applying Technology to the Global Refugee Crisis” RAND, 2019

En los dos últimos decenios, la población mundial de personas desplazadas por la fuerza se ha duplicado con creces, pasando de 34 millones en 1997 a 71 millones en 2018. En medio de esta crisis creciente, los refugiados y las organizaciones que les ayudan han recurrido a la tecnología como un recurso importante, y la tecnología puede y debe desempeñar un papel importante en la solución de problemas en entornos humanitarios.

En este informe, los autores analizan los usos, necesidades y vacíos de la tecnología, así como las oportunidades para utilizar mejor la tecnología para ayudar a las personas desplazadas y mejorar las operaciones de los organismos que respondieron. Los autores también examinan consideraciones éticas, de seguridad y de privacidad inherentes; exploran las barreras para el despliegue exitoso de la tecnología; y esbozan algunas herramientas para construir un enfoque más sistemático para dicho despliegue. El enfoque del estudio incluyó una revisión de la literatura, entrevistas semiestructuradas con las partes interesadas y grupos focales con personas desplazadas en Colombia, Grecia, Jordania y Estados Unidos. Los autores ofrecen varias recomendaciones para un uso y desarrollo más estratégico de la tecnología en entornos humanitarios.