Colaboración externa y capacitación interna para apoyar los servicios de datos de investigación

Harp, Matthew R. ; Ogborn, Matt. Collaborating Externally and Training Internally to Support Research Data Services. Journal of eScience Librarianship

Volume 8, Issue 2 (2019)

DOI: 10.7191/jeslib.2019.1165

La Biblioteca ASU está construyendo relaciones activamente y aumentando su experiencia en servicios de datos de investigación. Estableció una colaboración con la unidad de investigación de la universidad para coordinar distintas áreas de servicios de datos de investigación para que ambas entidades puedan apoyar mejor a los investigadores durante todo el ciclo de vida de los datos de investigación.

La Biblioteca se integró en el sistema de gestión de aprendizaje de la unidad de investigación y trabaja con ella para comprometerse con investigadores y personal. Forjar esta nueva colaboración aumentó las expectativas de que la Biblioteca que ampliará los servicios de datos de investigación existentes a más investigadores, Por lo tanto, se incrementaron las competencias internas de los profesionales de la Biblioteca al proporcionar oportunidades de capacitación en gestión de datos de investigación para satisfacer estas demandas. Además, el Grupo de Trabajo de Servicios de Investigación de la Biblioteca estableció competencias de datos, flujos de trabajo y capacitaciones para que más bibliotecarios adquieran las habilidades necesarias para responder y ayudar a los usuarios con las necesidades de datos. Una mayor experiencia que permite escalar de manera auténtica y segura los servicios de datos de investigación y generar nuevas colaboraciones.