La genética textual en la modernidad literaria y otros ensayos

Gabler, Hans Walter. Text Genetics in Literary Modernism and Other Essays. Cambridge: open Books Publishers, 2019

El libro muestra, a través de dieciséis estimulantes contribuciones, el itinerario de investigación de un estudioso, crítico y editor que ha tenido un profundo impacto en la historia reciente de los estudios textuales. Escrito en el estilo claro y fluido de Gabler, el libro está dirigido a la comunidad de críticos, editores, estudiantes y estudiosos de la edición y la literatura (con un enfoque en dos autores clave del Modernismo: James Joyce y Virginia Woolf), para responder a una serie de cuestiones teóricas y prácticas sobre la crítica genética, sobre su aplicación al entorno digital, sobre el análisis compositivo y estructural de un texto y sobre sus implicaciones metodológicas. Los argumentos van desde la crítica genética hasta las , desde el diseño del libro hasta la canonización cultural de las obras literarias. Este volumen se afirma como una contribución importante en este campo de estudio y responde de manera innovadora y ambiciosa a la necesidad de reforzar el diálogo entre el estudio de los textos y la palabra digital.