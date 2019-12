Involucrar a los investigadores en la gestión de datos: el libro de cocina

Connie Clare, Maria Cruz, Elli Papadopoulou, James Savage, Marta Teperek, Yan Wang, Iza Witkowska, and Joanne Yeomans (2019): Engaging Researchers with Data Management: The Cookbook. DOI: 10.11647/OBP.0185.

La gestión eficaz de los datos de investigación (RDM) es un componente clave de la integridad de la investigación y de la investigación reproducible, y su importancia es cada vez más destacada por los organismos de financiación, los gobiernos y las instituciones de investigación de todo el mundo. Sin embargo, muchos investigadores no están familiarizados con las mejores prácticas del RDM, y el personal de apoyo a la investigación se enfrenta a la difícil tarea de prestar apoyo a los investigadores en diferentes disciplinas y etapas de su carrera. ¿Qué estrategias pueden utilizar las instituciones para resolver estos problemas?

Engaging Researchers with Data Management: The Cookbook es una colección inestimable de 24 estudios de caso, procedentes de instituciones de todo el mundo, que demuestran de forma clara y práctica cómo involucrar a la comunidad investigadora en la gestión de datos. Estos estudios de caso juntos ilustran la variedad de estrategias innovadoras que las instituciones de investigación han desarrollado para involucrar a sus investigadores en la gestión de los datos de investigación. Cada estudio se presenta de manera concisa y clara, destacando los ingredientes esenciales que llevaron a su éxito y los desafíos encontrados a lo largo del camino. Al entrevistar al personal clave sobre sus experiencias y el contexto organizacional, los autores de este libro han creado un recurso esencial para las organizaciones que buscan aumentar el compromiso con sus comunidades de investigación.

Este manual es una colaboración de instituciones de investigación, para instituciones de investigación. Su objetivo no es sólo inspirar y comprometer, sino también ayudar a impulsar el cambio cultural hacia una mejor gestión de los datos. Ha sido escrito para cualquier persona interesada en RDM, o simplemente, en las buenas prácticas de investigación.