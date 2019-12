Integración de la información en el proceso de diseño en ingeniería.

Fosmire, M. and D. Radcliffe (2013). [e-Book] Integrating Information into the Engineering Design Process. Lafayete, Indiana, Purdue University Press, 2013 .

El diseño de ingeniería es un modelo fundamental de resolución de problemas utilizado por la disciplina. La resolución efectiva de problemas requiere la capacidad de encontrar e incorporar fuentes de información de calidad. Para impartir cursos en esta área de manera efectiva, los educadores necesitan entender las necesidades de información de los ingenieros y estudiantes de ingeniería y sus hábitos de recopilación de información.

Este libro proporciona una guía esencial para el profesorado de ingeniería y los bibliotecarios que deseen integrar mejor las competencias en materia de información en su oferta curricular. El tratamiento del tema es pragmático, accesible y atractivo. Después de varios capítulos que introducen los fundamentos conceptuales del libro, una serie de contribuciones se detallan sobre los pasos específicos del proceso de diseño y las necesidades de información para esos pasos.