La vulneración de los derechos de autor en línea en la Unión Europea

‘Online copyright infringement in the European Union. Music, films and tv (2017-2018). Trends and drivers’. Brussels : European Union Intellectual Property Office – EUIPO, 2019

Texto completo

Resumen en español

El presente informe examina el consumo de contenidos de programas de televisión, música y cine que vulneran los derechos de autor en los 28 Estados miembros, a los que se accede a través de diversos métodos, tanto desde dispositivos de sobremesa como móviles, incluidos la transmisión en directo (streaming), la descarga, los archivos torrents y los programas de copiado (ripping).

Los datos en los que se basa este informe abarcan tanto dispositivos fijos como móviles, así como los principales métodos de acceso a dicho contenido en toda la Unión Europea.

Principales conclusiones: Entre 2017 y 2018, el acceso global a productos pirateados disminuyó un 15 %.

El descenso fue más pronunciado en la música, con un 32 %, seguido del cine (19 %) y la televisión (8 %).

El internauta medio de la UE accedió a contenido pirateado 9,7 veces al mes en 2018.

La infracción de los derechos de autor de la televisión representó casi el 60 % del total, seguidas de la piratería de películas y música.

El uso de dispositivos de sobremesa para acceder a películas y contenido de televisión es mayor que el de dispositivos móviles, mientras que el acceso a la música es mayor a través de dispositivos móviles.

La transmisión en directo fue, con mucho, el método de acceso más común, ya que representó alrededor del 75 % de todo el acceso, seguido de los archivos torrents, las descargas y las copias de archivos en línea.

Las buenas noticias de este informe son que la piratería digital está disminuyendo, como se muestra. Entre 2017 y 2018, el acceso global a productos pirateados disminuyó un 15 %. El descenso fue más pronunciado en música, con un 32 %, seguido del cine (19 %) y la televisión (8 %).

Sin embargo, la piratería sigue siendo un problema importante, si bien más en unos Estados miembros que en otros. El internauta medio en la UE accedió a contenidos pirateados 9,7 veces al mes en 2018 (desde casi 26 veces al mes en Letonia y Lituania hasta menos de cuatro veces al mes en Finlandia).